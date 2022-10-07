Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon her maçta olduğu gibi AEK Larnaca maçına da yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın hafta içinde ve geç saatte oynanmasına rağmen stadın tamamına yakınını doldurdu.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Kadıköy'de Arda Güler şov! Kısa sürede...
Fenerbahçe haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-lacivertliler, evinde konuk ettiği AEK Larnaca'yı 2-0'lık skorla mağlup etti ve gruptan çıkmak adına önemli avantaj sağladı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 88. dakikada oyuna girerken kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çekti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Grubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, 2. maçında ise Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.
Geride kalan 3 maçta 2 kez kazanan, 1 defa da berabere kalan Fenerbahçe, topladığı 7 puan ile B Grubu'nun 1. sırasına yerleşti. Sarı-lacivertliler bu süreçte rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise 3 gol gördü.