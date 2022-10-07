EMRE BOL - KİM OYNASIN?
Fenerbahçe'de, "Ah keşke şu oyuncu bugün sahada olsaydı" dediğiniz oyuncu var mı? İnanın Jorge Jesus'tan sonra benim yok. Sahaya çıkan her oyuncu takım potansiyeline uygun mücadele ediyor.
EMRE BOL - KİM OYNASIN?
Fenerbahçe'de, "Ah keşke şu oyuncu bugün sahada olsaydı" dediğiniz oyuncu var mı? İnanın Jorge Jesus'tan sonra benim yok. Sahaya çıkan her oyuncu takım potansiyeline uygun mücadele ediyor.
10 üzerinde değerlendirme yapacak olursak; her oyuncu ortalama 7'lik performans sergilerken, ne kötü görünen çok aşağı düşüyor ne de takımın iyisi çok fazla öne çıkıyor. İşte takım olabilmek tam da böyle bir şey…
"Saha dışı motivasyonla" sahaya çıkan AEK takımı Fenerbahçe'nin ayarında değildi. O saha dışı motivasyonları sarı-lacivertlilere gol atabilecek düzeye dahi getiremedi onları…
Sadece savunarak az gol yemenin yollarını aradılar. Maç boyunca isabetli tek şut atamamaları bunun bir göstergesi…
10 kişi kendi yarı alanlarında sadece gol yememeyi düşünmelerine karşın benim saydığım Fenerbahçe'nin en az 10 isabetli şutu var.
AEK kalecisi belki de hayatının maçını oynadı. Emre Mor mükemmele yakın bir performans sergiledi. Ee bazı hocaların elinde vezir, bazısının elinde rezil olursun. Emre; Volkan Demirel ve Jorge Jesus'un elinde kendisine yeni bir kariyer inşa ediyor.
İsmail Yüksek ve Crespo da maçın öne çıkan isimlerindendi. Fenerbahçe deplasmandaki maçı da çok rahat bir şekilde kazanır. Zira AEK takımı sarı-lacivertlilerin sıkletinde değil. Ben Fenerbahçe'yi bu seviyeye ulaştıran JJ'nin önünde saygıyla eğiliyorum.
GÜRCAN BİLGİÇ - ÇEKİLİN YOLDAN
Tribünlerin sıcaklığı ile birlikte maçın havası da kendine geldi. Normalde "altı rotasyona rağmen" dememiz lazım ama "rotasyon" oyuncuları maçın kahramanı olarak alkışların efendisi oldular.
İlk yarı bittiğinde kaçan pozisyonları veya Batshuayi'nin golünü yazmak var ama detayda 300'e yakın pas var. Maçı sadece tek yönlü yapmadı İsmail Yüksek – Crespo orta sahası, Larnaca için de çözümsüz hale getirdi.
Topu geriye kapma süresinin dokuz saniyelerin altına girdiği bir süreçti muhtemelen. Rakibi sürekli topun peşinde koşturdular.
Rossi'nin biraz dikkatli olması, tabelada bambaşka bir rakam yazdırırdı. Ama onun girdiği pozisyonlara da başkasının isim yazması zor. Maç periyodundaki "sekte", özellikle ön taraf oyuncularında etkisini gösterdi.
Bir başka dip not; Batshuayi – Valencia karşılaştırmasını ister – istemez yaptım. Orta saha çokça uzun top deniyor santrforlara.
Valencia'nın dikkatinde top var. Defansı aşmayacaksa, topa gidiyor.
Batshuayi ise bu mücadelede bekleme odasında. Belçikalı golcü fizik olarak daha iyi görünmesine rağmen, bu rahatlık bölümünde kalırsa, Jesus'un ilk adamı olamaz. Analizciler de bunu kendisine hatırlatırlar.
Rennes'in son dakikalarda kazanmasıyla, biraz üzüldük ama Fenerbahçe averajının da adını koydu grup liderliğine. Hadi bakalım, çekilin yoldan…