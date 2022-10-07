ÇOK MEMNUN VE ÇOK PİŞMAN

Takvim'in haberine göre; 2018 yılında oturduğu başkanlık koltuğunda bir türlü istenen başarıları elde edemeyen Başkan Ali Koç da Jorge Jesus'la çalışmaktan dolayı fazlasıyla memnun.