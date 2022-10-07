UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı çok etkili bir oyundan sonra 2-0 yenen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç ve Jorge Jesus arasında AEK Larnaca maçı sonrası özel görüşme! "Keşke..."
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki 3. maçında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup ederek Rennes'in önünde liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ardından başkan Ali Koç Jorge Jesus ile bir araya geldi. Koç, Portekizli hocaya pişmanlığını anlattı. İşte detaylar...
Sarı-Lacivertli camiaya, uzun süredir özlenen havayı geri getiren teknik direktör Jorge Jesus taraftarların 1 numaralı sevgilisi olmuş durumda.
ÇOK MEMNUN VE ÇOK PİŞMAN
Takvim'in haberine göre; 2018 yılında oturduğu başkanlık koltuğunda bir türlü istenen başarıları elde edemeyen Başkan Ali Koç da Jorge Jesus'la çalışmaktan dolayı fazlasıyla memnun.