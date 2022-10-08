Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Jorge Jesus farkı! Yeni hedef...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, rakiplerini bir bir saf dışı bırakıyor. Önce Dinamo Kiev'i yenen ve Rennes deplasmanından 1 puan çıkaran sarı lacivertliler, AEK Larnaca'yı ise evinde geçmeyi başardı. Kanarya bu sonuçların ardından puanını 7 yaparak liderliğe yükselirken, taraftarların hayalleri ise büyüdü. İşte detaylar...
B Grubu'nda liderliğe yükselen sarı-lacivertlilerde yüzler gülüyor.