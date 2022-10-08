FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Jorge Jesus farkı! Yeni hedef...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, rakiplerini bir bir saf dışı bırakıyor. Önce Dinamo Kiev'i yenen ve Rennes deplasmanından 1 puan çıkaran sarı lacivertliler, AEK Larnaca'yı ise evinde geçmeyi başardı. Kanarya bu sonuçların ardından puanını 7 yaparak liderliğe yükselirken, taraftarların hayalleri ise büyüdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2022- 06:40