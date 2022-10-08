UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımını Kadıköy'de 2-0 yenerek puanını 7'ye çıkartan ve averajla grup liderliğini ele geçiren Fenerbahçe'nin futbol anlayışı Sarı-Lacivertli taraftarları adeta mest etmiş durumda.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus istiyor oyuncular yapıyor! İşte Kanarya'nın formülü
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı lacivertliler son olarak gruptaki 3. maçında AEK Larnaca'yı mağlup ederek liderliğe yükseldi. Kanarya'nın saha içindeki pres gücü ise ön plana çıktı. İşte ayrıntılar...
Ülker Stadyumu'nun tribünlerine "Yurtta pres cihanda pres" pankartını asan Sarı-Lacivertli taraftarlar, Jorge Jesus'un oyun sistemine de gönderme yaptılar.
Fenerli futbolcular da sahada bu pankartın hakkını fazlasıyla verdiler.