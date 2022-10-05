FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Luis Suarez bombası! Jorge Jesus özellikle istedi

Sezona müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un, her oyuncudan aldığı verim dikkat çekiyor. Portekizli çalıştırıcı devre arası transfer dönemi için şimdiden listesini yönetime sunarken, aralık ayında kulübüyle sözleşmesi bitecek Luis Suarez'in kadroya dahil edilmesi konusunda ısrarcı davranıyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2022- 06:40