Fenerbahçe'de gözler Ocak ayı transfer dönemine çevrilmiş durumda.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Luis Suarez bombası! Jorge Jesus özellikle istedi
Sezona müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un, her oyuncudan aldığı verim dikkat çekiyor. Portekizli çalıştırıcı devre arası transfer dönemi için şimdiden listesini yönetime sunarken, aralık ayında kulübüyle sözleşmesi bitecek Luis Suarez'in kadroya dahil edilmesi konusunda ısrarcı davranıyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler bu sezon Konya ve Beşiktaş karşılaşmaları dışında ligde her maçta gol atsa da Jorge Jesus hücumda tamamen durdurulamaz hale gelmek istiyor.
Portekizli hocanın gözü ise 31 Aralık'ta Nacional'la sözleşmesi bitecek olan Luis Suarez'de.