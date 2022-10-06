Fenerbahçe AEK Larnaca maçı sonrası lider oldu! İşte güncel puan durumu
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti. İşte sarı-lacivertlilerin grubundaki güncel puan durumu...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 06.10.2022- 23:55 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022- 23:59
Sarı-lacivertliler gruptaki 4. maçında deplasmanda AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek.
İşte sarı-lacivertlilerin grubundaki güncel puan durumu...
Fenerbahçe 7
Rennes 7
AEK Larnaca 3
Dinamo Kiev 0