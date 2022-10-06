Luis Suarez transferi an meselesi! Fenerbahçe...

Dünyaca ünlü golcü oyuncu Luis Suarez ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sezon başında Atletico Madrid'den ayrılan ve Nacional'e imza atan tecrübeli futbolcu, Uruguay ekibine vedaya hazırlanıyor. 35 yaşındaki forvetin ismi Fenerbahçe ile anılıyordu. Suarez'in hangi takıma gideceği netleşti. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2022- 16:40 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022- 16:41