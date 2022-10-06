Dünyaca ünlü golcü Luis Suarez ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Luis Suarez transferi an meselesi! Fenerbahçe...
Dünyaca ünlü golcü oyuncu Luis Suarez ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sezon başında Atletico Madrid'den ayrılan ve Nacional'e imza atan tecrübeli futbolcu, Uruguay ekibine vedaya hazırlanıyor. 35 yaşındaki forvetin ismi Fenerbahçe ile anılıyordu. Suarez'in hangi takıma gideceği netleşti. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
35 yaşındaki futbolcu, sezon başında Atletico Madrid'den ayrılmış ve Uruguay Ligi takımlarından Nacional'e imza atmıştı.
Suarez, Nacional ile Kasım ayına kadar anlaşma sağlamıştı.