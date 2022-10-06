Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Oltra, çok zor bir karşılaşma olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir ekip olduğunu dile getiren Oltra, şunları aktardı:

"Rakip takım teknik direktörü tecrübesini konuşturdu. Futbolcularıma bir şey söyleyemem, her şeylerini verdiler. 80 dakika oyundan düşmediler. Maçın kırılma anı kaleciyle karşı karşıya kaldığımız pozisyondu, onu değerlendirebilsek daha değişik konumda olabilirdik. Oyuncularım her şeyini verdi."