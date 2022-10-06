UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında Fenerbahçe, AEK Larnaca'yla karşı karşıya geldi ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Daha fazla gol atabilirdik. Bu, takımım için iyi bir sinyal. Takımım şu an çok öz güvenli." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Herkese iyi akşamlar. Bugün kazanmak bizim için önemliydi. Bu galibiyet bizi gruptan çıkmaya 1 adım daha yaklaştırdı. Daha fazla gol atabilirdik. Bu, takımım için iyi bir sinyal. Takımım şu an çok öz güvenli. Onları tebrik ediyorum.