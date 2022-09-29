Sezonun en büyük transferi olarak Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe verimini alıyor. Özellikle hücum futbolu ile beğenileri toplayan Brezilyalı çalıştırıcı istatistiklerle adeta ateş saçıyor. Jesus'un öğrencileri, hücumdaki ‘bitiricilik’ yüzdesini -1.05’ten +5.58’e yükseltti ve Süper Lig’in en iyi takımı oldu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Forvette Joshua King'in sakatlığı nedeniyle gözler Batshuayi, Joao Pedro ve Enner Valencia'da... Ekvador Milli Takımı'nda olan Valencia uzun bir yolculuğun ardından dönecek. Buna rağmen ligde 7 golle en skorer isim olan formda yıldızın 11'de yerini alması bekleniyor. Valencia'nın ekürisinin kim olacağını Batshuayi ile Pedro'nun idman performansları belirleyecek.

Fotomaç'ın derlediği habere göre Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 'bitiricilik' konusunda Süper Lig'in zirvesinde... Comparisonator, toplam gol sayısı ile yaratılan gol beklentisi arasındaki farkı gösteren 'bitircilik yüzdesi'nde geçtiğimiz sezonun ilk 7 haftası ile bu sezonu karşılaştırdı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon xG farkında -1.05 iken bu sezon +5.58'e yükselerek 4 büyükler arasında en başarılı takım oldu... Beşiktaş, xG farkı verisini +2.96'dan +3.24'e yükseltirken, Galatasaray, bu konuda en kötü takım oldu. Son şampiyon Trabzonspor'un xG farkı verisi de geçen sezona göre +2.51'den bu sezon -0.14'e geriledi.