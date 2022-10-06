UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki 3. maçına çıkıyor. Sarı lacivertli ekip B grubu 3. hafta mücadelesinde AEK Larnaca'yı konuk ediyor. Grupta 4 puanı bulunan Kanarya, Güney Kıbrıs ekibini yenerek puanını 7 yapmak istiyor. Nefes kesen mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki 3. maçına çıkıyor. Sarı lacivertli ekip B grubu 3. hafta mücadelesinde AEK Larnaca'yı konuk ediyor. Grupta 4 puanı bulunan Kanarya, Güney Kıbrıs ekibini yenerek puanını 7 yapmak istiyor. Nefes kesen mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'de başlayan mücadele EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Osayi, İsmail, Crespo, Lincoln, Alioski, Emre Mor, Rossi, Batshuayi.

AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Sanjuryo, Luis Gustavo, Faraj, Altman, Lopes.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu müsabakada listesinde bulunan 3 futbolcusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King, mücadelede forma giyemiyor. Bu oyuncuların yanı sıra ligde son oynanan Beşiktaş müsabakasında aldığı darbe nedeniyle dizinde travma tespit edilen Mert Hakan Yandaş da takımını yalnız bıraktı.

4 İSİM LİSTEDE YOK

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

KUPA 2'DE 131. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 131. maçına çıktı.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 130 müsabakada 56 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 181 gol gönderirken, kalesinde 165 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 76 maça çıktı. Bu müsabakalarda 38 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 109 gol atarken, 74 gol yedi.