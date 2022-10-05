Fenerbahçe'nin İtalyan forveti Joao Pedro, Beşiktaş derbisinde beklenen katkıyı veremedi.
FENERBAHÇE HABERİ: Joao Pedro'dan Jorge Jesus sözleri!
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Joao Pedro, açıklamalarda bulundu. Beşiktaş maçındaki performansı sonrası eleştirilen yıldız isim, Jorge Jesus hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte 30 yaşındaki forvetin o sözleri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan deneyimli oyuncu sahada kaldığı süre boyunca performansıyla sınıfta kaldı.
Joao Pedro, Enner Valencia'ya attığı ara pas dışında ortalıkta görünmedi.