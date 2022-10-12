Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya'nın yolunu tutan Vitor Pereira'nın geleceği merak konusu oldu.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira Corinthians'tan ayrılacak mı?
Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, İstanbul'daki kötü gidişin ardından sezonu tamamlayamamıştı. Portekizli teknik adam, Brezilya'nın yolunu tuttu. Brezilya ekiplerinden Corinthians'ı çalıştıran Pereira geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)
Sarı lacivertlilerde başarısız bir grafik çizen ve sezonu tamamlayamayan Portekizli teknik adam, Corinthias ile ise ligin 3. sırasında bulunuyor.
Öte yandan Pereira için ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı.