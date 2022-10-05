Vitor Pereira'nın Portekiz 2. Ligi'nden getirdiği Miguel Crespo müthiş futboluyla bir anda Avrupa devlerini peşine taktı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Crespo'ya İspanyol kancası! Derbide izlemeye geldiler
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Vitor Pereira'nın takıma kazandırdığı Miguel Crespo sergilediği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Portekizli futbolcuyu Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada İspanyol devinin izlediği ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... (FB SPOR HABERLERİ)
Vitor Pereira'nın Portekiz 2. Ligi'nden getirdiği Miguel Crespo müthiş futboluyla bir anda Avrupa devlerini peşine taktı.
Sezon başında da teklifler alan 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla en yakından ilgilenen kulüp Atletico Madrid.