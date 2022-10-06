UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleyi 2-0 kazanırken maçtaki ilk golü atan Michy Batshuayi konuştu.

İşte o sözler...

"Kendimi mutlu hissediyorum. Fenerbahçe'de 90 dakika oynadığım ilk maçımdı. Daha güçlüyüm. Hem bireysel hem takım olarak özgüvenliyiz. Bana göre gücümüzü göstermemiz açısından bu çok pozitif bir durum."

"Aramızda iyi bir uyum var takım içerisinde. İlk 11'de herkes başlayabiliyor. Yedek kulübesinde olan arkadaşlarım da var. Oynayan oynamayan herkes sıkı bir şekilde, fazlasıyla çalışıyor. Hoca aramızdan birilerini seçip karar veriyor. Bizler kendimizi geliştiriyoruz. Daha fazla gelişmek, daha iyi olmak adına çok çalışıyoruz."