UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Brubu 3. maçında AEK Larnaca ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ve Joshua King'in AEK maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'de 3 isim UEFA Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca'ya karşı forma giyemeyecek.



NTV Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler'de Beşiktaş derbisinde dizine darbe alan Mert Hakan Yandaş'ta travma tespit edildi.



Tedavisine başlanan 28 yaşındaki futbolcu, Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak AEK Larnaca maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları nedeniyle derbide oynayamayan Luan Peres ve Joshua King özel program dahilinde çalışmalara başladı. Ancak iki futbolcunun da tam anlamıyla iyileşmeden riske edilmemesi planlanıyor.

PERES VE KING YOK



Bu nedenle Peres ve King, AEK Larnaca'ya karşı görev alamayacak. İki futbolcunun hafta sonu Spor Toto Süper Lig'deki VavaCars Fatih Karagümrük maçında da forma giymesi beklenmiyor.



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ilk 2 maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik ile 4 puan topladı.