FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan 2 isme neşter! Devre arasında...

Fenerbahçe'nin takımın başına getirdiği teknik direktör Jorge Jesus'un, takımda bol rotasyon yapması ve bunda da başarılı olması taraftarlarca memnuniyetle karşılandı. Portekizli çalıştırıcı buna karşın sarı-lacivertlilerde 2 yıldız isme süre vermemesi de dikkat çekti. Bu iki futbolcunun menajerlerine talimat vererek devre arasında takımdan ayrılmak istediği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.10.2022- 19:02