Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen teknik direktör Jorge Jesus, yönetimle birlikte önemli transfer hamleleri yaptı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan 2 isme neşter! Devre arasında...
Fenerbahçe'nin takımın başına getirdiği teknik direktör Jorge Jesus'un, takımda bol rotasyon yapması ve bunda da başarılı olması taraftarlarca memnuniyetle karşılandı. Portekizli çalıştırıcı buna karşın sarı-lacivertlilerde 2 yıldız isme süre vermemesi de dikkat çekti. Bu iki futbolcunun menajerlerine talimat vererek devre arasında takımdan ayrılmak istediği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Daha önce çalıştığı birçok ismi Fenerbahçe'ye kazandıran Portekizli teknik adam bazı isimlerin de üstünü çizmiş oldu.
SERDAR DURSUN VE MİHA ZAJC'IN ÜSTÜ ÇİZİLDİ!
Bu isimlerin başında ise Serdar Dursun ve Miha Zajc geliyor.