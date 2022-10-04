FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus hakkında olay itiraf! "Oyuncular istemedi"

Fenerbahçe'nin bu sezon takımın başına getirdiği Jorge Jesus, ülkesinde konuşulmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerin tecrübeli hocasıyla ilgili çarpıcı bir itiraf geldi. Jesus'un eski öğrencisi Jorge Andrade, Portekizli hocayla ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.10.2022- 12:13 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022- 12:17