Fenerbahçe'de lig ve Avrupa kadrosuna alınmayan Lemos'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da Lemos çıkmazı! FIFA tehditi kapıda...
FENERBAHÇE HABERLERİ | Sarı-lacivertlilerde bir türlü beklenilen performansın üzerine çıkamayan Lemos konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler oyuncuya şu ana kadar olacaklarını ve bonservisini ödeyip yollarını ayırmak isterken Uruguaylı oyuncu sezon sonuna kadar olan ücretini talep etti. İşte son gelişmeler... (FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe'de lig ve Avrupa kadrosuna alınmayan Lemos'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Uruguaylı oyuncu yıllık maaşının tamamını almadan ayrılmak istemiyor.
Fenerbahçe yönetimi ise şimdiye kadar olan alacakları ve bonservisini de vererek Lemos'la sözleşmeyi feshetmek istiyor.