FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da Lemos çıkmazı! FIFA tehditi kapıda...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Sarı-lacivertlilerde bir türlü beklenilen performansın üzerine çıkamayan Lemos konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler oyuncuya şu ana kadar olacaklarını ve bonservisini ödeyip yollarını ayırmak isterken Uruguaylı oyuncu sezon sonuna kadar olan ücretini talep etti. İşte son gelişmeler... (FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.10.2022- 06:40