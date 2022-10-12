Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında yarın deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımıyla yapacağı maçın İstanbul etabını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus yönetiminde, ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, ısınma ve koşuyla başladı. Koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından sarı-lacivertliler, top kapma ve pas çalışması da yaptı.

BATSHUAYİ VE ZAJC ANTRENMANA KATILMADI

Tedavileri devam eden Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, özel program dahilinde bireysel çalışmaya devam etti.

Öte yandan soğuk algınlığı olan Batshuayi ve kas ağrısı bulunan Miha Zajc da bugünkü antrenmana katılmadı. Bu oyuncuların, yarınki maç için kafileyle birlikte Larnaca'ya gideceği öğrenildi.

Fenerbahçe kafilesi, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs Rum Kesimi'ne gidecek.