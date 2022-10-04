Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'a konuk oldu.
Fenerbahçe'de derbinin kaybedeni o isim oldu! Formasını kaptırıyor
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler, zorlu derbiden 1 puanla ayrıldı. Kanarya'da, mücadele sonrası artı ve eksi alan isimler belli oldu. Jorge Jesus, Beşiktaş maçı sonrası o isme kötü not verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler, zorlu derbiden 1 puanla ayrıldı.
Kanarya, bu sonuçla ligde bir maç eksikle 7 karşılaşma sonunda 14 puana ulaştı.