Fenerbahçe'de derbinin kaybedeni o isim oldu! Formasını kaptırıyor

Fenerbahçe'de derbinin kaybedeni o isim oldu! Formasını kaptırıyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler, zorlu derbiden 1 puanla ayrıldı. Kanarya'da, mücadele sonrası artı ve eksi alan isimler belli oldu. Jorge Jesus, Beşiktaş maçı sonrası o isme kötü not verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.10.2022- 10:42