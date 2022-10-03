Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen Portekizli teknik adam Jorge Jesus, kafasındaki ideal kadroları netleştirirken bazı futbolcuların ise daha çok çalışması gerektiğini hem öğrencilerine hem de kamuoyuna gösterdi.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus 3 ismi yedek kulübesine hapsetti! İşte nedeni
Fenerbahçe'de şu ana kadar başarılı bir görüntü ortaya koyan ve sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan Jorge Jesus'un Arda Güler, Emre Mor ve Miha Zajc'a fazla şans vermemesi dikkat çekiyor. Tecrübeli hocanın bu 3 isme neden şans vermediği de ortaya çıktı. İşte detaylar...
Ligde geride kalan 7 karşılaşmada; 4 galibiyet, 1 yenilgi, 2 de beraberlik alan sarı-lacivertlilerde; Zajc, Arda Güler ve Emre Mor, kendilerine son haftalarda pek yer bulamıyor.
Emre Mor her ne kadar değişmeli olarak sahadaki yerini alsa da teknik direktör Jesus, Miha Zajc ile Arda Güler'i yedek kulübesinde unuttu.