Fenerbahçe'de Jorge Jesus 3 ismi yedek kulübesine hapsetti! İşte nedeni

Fenerbahçe'de şu ana kadar başarılı bir görüntü ortaya koyan ve sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan Jorge Jesus'un Arda Güler, Emre Mor ve Miha Zajc'a fazla şans vermemesi dikkat çekiyor. Tecrübeli hocanın bu 3 isme neden şans vermediği de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.10.2022- 16:28 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022- 16:28