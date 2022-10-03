Süper Lig'de 8. hafta sona ererken liderlik koltuğunda namağlup Medipol Başakşehir yer alıyor.
Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...
FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda derbi karşılaşmasında Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde özellikle Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından birçok maçta dikkat çeken istatistikler ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERLERİ)
Süper Lig'de 8. hafta sona ererken liderlik koltuğunda namağlup Medipol Başakşehir yer alıyor.
İlk 3 sıraya baktığımızda ise 4 büyüklerin olmadığını görüyoruz.
Takvim'in haberine göre 17 puanlı Galatasaray 4, 16 puanlı Trabzonspor 5, 15 puanlı Beşiktaş 6 ve 14 puanlı Fenerbahçe ise 7. sırada yer alıyor.