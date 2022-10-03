Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk oldu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan rakipleri çıldırtan taktik! Jesus'un dehası...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, son olarak 8. hafta mücadelesinde ezeli rakiplerinden Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Öte yandan Kanarya'nın deneyimli hocası Jorge Jesus'un sistemi hakkında da dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Sarı lacivertliler ligde ezeli rakibi Beşiktaş ile oynadığı son 8 deplasman maçından galibiyetle ayrılamadı. Karşılaşma öncesi rakibine konuk olduğu son 7 lig maçını kazanamayan sarı-lacivertlilerin galibiyet özlemi 8 maça çıktı.
JORGE JESUS'UN VAZGEÇİLMEZLERİ
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon biter bitmez anlaşma sağladığı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus bu sezon ilk kez derbi heyecanı yaşadı.