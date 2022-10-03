Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın İtalyan forveti Joao Pedro Beşiktaş derbisinde hayal kırıklığı yarattı!
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşandı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona ererken sarı lacivertli takımda özellikle Joao Pedro'nun performansı çok konuşuldu. Kanarya'nın İtalyan forveti derbide sınıfta kaldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un forvette Enner Valencia ile birlikte görev verdiği Joao Pedro derbide yokları oynadı.
SIFIR ÇEKTİ
Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, 16 kez topla buluşurken hücumdaki tüm istatistiklerde sıfır çekti.