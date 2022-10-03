Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 22 taraftara men!

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 0-0'lık beraberlikle noktalandı. Öte yandan karşılaşmaya sarı lacivertli takımın taraftarlarıda alınmamıştı. Ancak bu hamle de tribündeki olaylara engel olamadı ve maçın ardından 22 taraftara men cezası verildi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.10.2022- 09:51