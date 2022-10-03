Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası'nda İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadı'nda oynanan maç 0-0'lık beraberlikle noktalandı.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 22 taraftara men!
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 0-0'lık beraberlikle noktalandı. Öte yandan karşılaşmaya sarı lacivertli takımın taraftarlarıda alınmamıştı. Ancak bu hamle de tribündeki olaylara engel olamadı ve maçın ardından 22 taraftara men cezası verildi.
Öte yandan derbide İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.
İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra dev derbide toplam iki bin polis görevlendirildi.