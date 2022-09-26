Beşiktaş ile Fenerbahçe Süper Lig'in 8. haftasında derbi maçında karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların hücum gücünü bilen sarı lacivertliler, Kartal'ın çok hata yaptığı defansına yüklenecek. Derbi planını hazırlayan Jorge Jesus, ileride baskı uygulayıp, kapacağı toplarla gole gitmeye çalışacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Derbi haftasına girildi. Fenerbahçe'de oyun planı yavaş yavaş şekilleniyor. Beşiktaş'ın bu sezon evinde oynadığı 4 maçı analiz eden teknik heyet, hücum gücünden etkilenirken, savunmada yaptığı hatalara odaklandı... Sahasında bu sezon Yukatel Kayserispor'u 1-0, Fatih Karagümrük'ü 4-1, Sivasspor'u 3-1 yenen Kartal; bu karşılaşmalarda ortalama 19 şut attı... Taraftarını da arkasına alan Beşiktaş'ın iyice yükselttiği temposuna sadece savunma yaparak karşı koymak zor...



BİRE BİR BASKI YAPILACAK

Ancak Beşiktaş hücumdaki başarısını defansta gösteremiyor. 7 haftada kalesinde 10 gol gören siyah-beyazlı defans adam paylaşımı ve oyun kurmada sıkıntı yaşıyor. Başakşehir maçında Necip'in çıkarken kaptırdığı top gol olmuştu... Fotomaç'ın haberine göre, Jesus'un bu zaafı kullanması bekleniyor. Valencia, Pedro ve oynarsa Batshuayi ile rakip savunmaya pres uygulayacak olan Kanarya, kapılacak toplarla gol arayacak. Rakip sahada bire bir baskı ile Beşiktaş'ın hızlı oynamasının da önüne geçilecek.



N'KOUDOU VE OYNARSA GHEZZAL'A ÖNLEM

Beşiktaş'ın kanattaki hızlı+etkili adamları N'Koudou ve Ghezzal'a (oynarsa) özel önlem alınacak. Jesus, ikilinin karşısına Osayi Samuel ile Ferdi ya da Alioski'den birini konumlandırmayı düşünüyor. Böylece bu isimlerin yapacağı süratli bindirmeler engellenmiş olacak.