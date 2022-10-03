Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan bir puanla ayrıldı.
Avrupa basını Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi: Taraftarı uyuttu!
Süper Lig'in 8. haftasında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Mücadele fazla pozisyon yaşanmazken, Avrupa basını derbiyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte Avrupa basınında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için atılan manşetler...
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmaya her iki takım da temkinli bir oyunla başladı.
Fenerbahçe, ilk yarıda Enner Valencia ile yakaladığı 2 pozisyonu değerlendiremezken, devre arasına golsüz eşitlikle girildi.