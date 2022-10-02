Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın perdesi Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçla kapanacak.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus Beşiktaş derbisinde ilk peşinde! 13 yıl sonra...
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, bu maçtan galibiyetle ayrılıp taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Portekizli çalıştırıcı derbiden 3 puanla ayrılması halinde 13 yıl sonra bir ilki başaracak. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin bu sezon başına geçti ve takımı Süper Lig'de şampiyon yapma hedefiyle yola çıktı.
Portekizli çalıştırıcı, deplasmandaki Beşiktaş maçında Türkiye'deki ilk derbisine çıkacak ve bir ilk başarmaya çalışacak.