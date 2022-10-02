Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor gibi köklü camialarda forma giyen Elvir Balic, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde çarpıcı açıklamalar yaptı.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi flaş yorum! "Maçı kaybederse..."
Beşiktaş - Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, dev derbide kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Elvir Balic, dev maçı dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte Balic'in açıklamaları...
İşte Balic'in yaptığı açıklamalar...
- Hocam, derbide öncelikle nasıl bir oyun kalitesi bekliyorsunuz? Bununla başlayalım.
Bu sene büyük takımlar iyi transferler yaptı. Geçen sene herkes adına bir ders oldu. Bu sene bu açıdan çok farklı.