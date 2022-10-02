- Beşiktaş mı yoksa Fenerbahçe mi daha takım gibi takım?

Büyük maçlarda iyi performans gösteren oyuncular büyük oyunculardır! Baskı her zaman büyük olur. Derbi dediğim gibi çok farklıdır. İki takım da takım oyunu oynuyor. Fenerbahçe'nin silahları rakibinden daha farklı. Bireysel olarak daha kaliteli oyuncular var. Sadece forvetler gol atmıyor Fenerbahçe'de. Buna dikkat edin. Orta saha oyuncuları da gol atıyor. Bu, Fenerbahçe'nin takım olduğunu gösteriyor.