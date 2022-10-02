Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesinde Arda Güler'e büyük ilgi

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. İki takım ısınmak için sahaya çıktığı anda sarı-lacivertlilerde Arda Güler'e büyük ilgi vardı. Siyah-beyazlı taraftarlar Arda ile fotoğraf çektirmek istedi. İşte o an...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.10.2022- 20:10