Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesinde Arda Güler'e büyük ilgi
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. İki takım ısınmak için sahaya çıktığı anda sarı-lacivertlilerde Arda Güler'e büyük ilgi vardı. Siyah-beyazlı taraftarlar Arda ile fotoğraf çektirmek istedi. İşte o an...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 02.10.2022- 20:10
Arda Güler ısınma sonrası, Beşiktaşlı taraftarların ricası üzerine taraftarlarla tek tek fotoğraf çektirdi.
Sarı-lacivertli genç futbolcu, bu hareketinin ardından yedek kulübesinin hemen yakınındaki Beşiktaş taraftarlarından alkış aldı.