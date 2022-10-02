Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin, 98 yıllık tarihi bulunuyor. İşte Bu tarihler boyunca, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen yıldızlar...
Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giydiler! İşte o futbolcular
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Her iki takımda da forma giyen birçok isim bulunurken, bazı imzalar ise çok konuşuldu. İşte iki takımda da oynayan futbolcular... | Beşiktaş Fenerbahçe derbi haberleri (BJK FB spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 02.10.2022- 15:06
Rekabetin 98 yıllık geçmişinde iki takım formasını da giyen pek çok futbolcu bulunuyor.