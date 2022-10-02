Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giydiler! İşte o futbolcular

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Her iki takımda da forma giyen birçok isim bulunurken, bazı imzalar ise çok konuşuldu. İşte iki takımda da oynayan futbolcular... | Beşiktaş Fenerbahçe derbi haberleri (BJK FB spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.10.2022- 15:06