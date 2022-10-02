Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, kritik mücadele öncesi, "Rakibimiz kim olursa olsun, sahada uygulayacağımız fikirlerimiz aynı." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanına konuk oluyor.

Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Rakibimiz kim olursa olsun, sahada uygulayacağımız fikirlerimiz aynı. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Beşiktaş da şampiyonluk için mücadele ediyor. Galip tarafın Fenerbahçe olmasını umuyorum tabii.

Fenerbahçe'nin motivasyonu her zaman en üstte. İstatiksel anlamda da bunu gösterdik. Kariyerimdeki derbilere bir tane daha ekleyeceğim bugün."