Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, hafta içinde yaptırdığı antrenmanlarda, tamamen kazanmaya odaklı çalışmalarla futbolcuları motive etmeye ve takımı hazır hale getirmeye gayret gösterdi. Futbolcuların moralinin oldukça yerinde olduğu gözlemlenirken, tüm konsantrasyon Fenerbahçe'yi yenerek iki maçlık kötü gidişe son vermek ve tekrar iyi futbol oynamaya başlamak üstüne...
Süper Lig'de derbi heyecanı! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi iki takımda son durum...
Süper Lig'e verilen milli aranın sona ermesinin ardından ligin 8. haftası, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yapacak. Nefes kesecek maç öncesinde iki takımda da son durum belli oldu. İşte ayrıntılar...
N'KOUDOU DIŞINDA EKSİK YOK
Beşiktaş'ta Kamerun Milli Takımı'ndan sakat dönen N'Koudou dışında eksik futbolcu bulunmuyor.
1.5 ay süren sakatlığını atlatan Ghezzal'ın, maç kadrosunda olup olmayacağına bu akşam yapılacak antrenmanda karar verilecek. Takımla sadece 2 antrenmana çıkabilen Ghezzal'ın, yeterli kondisyona sahip olmaması sebebiyle maç kadrosuna alınsa bile yedek kulübesinde olması bekleniyor.