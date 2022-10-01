Ama bu maçın atmosferi farklı olacak. Oyuncuların da ne kadar sorumluluk alabileceği önemli. Zor bir maç olacak. İki teknik adamın kurgusu puan ya da puanlar almak üzerine olacaktır. Beşiktaş galibiyet odaklı bir maç oynamak isteyecek. Performansı sahada ne kadar etkili olacak? Hep birlikte bunu göreceğiz. Gönlümüz tabii ki Beşiktaş'tan yana."