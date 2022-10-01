Beşiktaş'ın efsane oyuncularından biri olan ve günümüzde futbola teknik direktör olarak hizmet eden Mehmet Özdilek, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalar yaptı. Özdilek, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Teknik direktör Mehmet Özdilek Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini bu sözlerle yorumladı!
Beşiktaş'ın eski oyuncularından ve şuanda teknik direktörlük yapan Mehmet Özdilek, Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
"Bol gollü bir derbi bekliyorum. İki tarafın da birbirine gol atma potansiyeli var.
Milli takım sonrası oyuncuların dönüşlerini kestirmek zor. Bazı takımlar için avantaj, bazı takımlar için dezavantaj oluyor.