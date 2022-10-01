Derbi için artık saatler sayılmaya başlanırken, Fenerbahçe'de 'iskelet kadro' netleşti...
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Beşiktaş derbisi öncesi omurgayı belirledi
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, Kartal'ı devirmek için takımın ihtiyacı olan omurgayı belirledi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Derbi için artık saatler sayılmaya başlanırken, Fenerbahçe'de 'iskelet kadro' netleşti...
Fotomaç'ın haberine göre kalede yine Altay Bayındır yer alacak. Savunma eksikler nedeniyle dörtlü kurulacak.
Göbekte Attila Szalai ile Gustavo Henrique ikilisinin yerleri garanti.