SON TAKTİK PROVALAR

Sarı-lacivertliler derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, Jorge Jesus yönetiminde önce salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Daha sonra sahaya geçen takım, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktik çalışma ile günü tamamladı.