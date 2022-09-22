Fenerbahçe'de ilk 7 hafta sonunda Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynattığı futbol, takıma yerleştirdiği hücuma dönük sistemle camiada kalpleri fetheden Jorge Jesus, açıklamalarıyla da dikkat çekiyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre 68 yaşındaki çalıştırıcı şu ana kadar maç önü ve sonrası yaptığı basın toplarındaki mesajlarıyla adeta 'bilgelik' dersi verdi. Ligde ve Avrupa'da puan kaybettiği ya da kazanamadığı maçların hiçbirinde hakeme sığınmayan Jesus, rakibini tebrik ederek örnek oldu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - 3 kelime ile Jorge Jesus! Dobra adil ve dürüst
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus yüzleri güldürmeye devam ediyor. Portekizli çalıştırıcı kazansa da, kaybetse de futbol camiasına örnek oluyor. Kariyerli hoca saha dışında da sarf ettiği konuşmalar ile insanlara ilham oluyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DOBRA, ADİL VE DÜRÜST
Şampiyonlar Ligi'nde uzatmada 2-1 kaybettikleri Dinamo Kiev maçından sonra gelen bir soruya 'Hakemler hakkında konuşmayı sevmem' yanıtını veren tecrübeli hoca; Ümraniyespor (3-3) ve Konyaspor (0-1) maçlarından sonra 'Rakibimiz iyi çalışmış' ve 'İyi bir maç çıkaramadık' diyerek bu sözlerini teyit etti. Rennes'in attığı 2 goldeki eleştirilere ise, "Bireysel hata olduğunu düşünmüyorum. Bizim savunmamız da yenilmez değil" diyerek oyuncularını korudu.
KİEV (1-2) MAÇINDA HAKEM SORUSU
"Kazandığımız maçlardan sonra da, kaybettiğimiz maçlardan sonra da hakemler hakkında konuşmayı sevmem. Her ne kadar ki King'in iptal edilen golünün normal olduğunu düşünsem de İsmail'in ikinci sarı kartına da biraz ağır diyebiliriz. İlk olarak topa dokundu ama normal" şeklinde konuştu.