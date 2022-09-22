ÜMRANİYE BERABERLİĞİ RAKİBİ TEBRİK

"3 gol attık ancak 3 gol yedik. Bugün istediklerimizi yapamadık. Rakibimizin hakkını vermemiz lazım. Duran topları çok iyi çalışmışlar. Önümüze bakacağız ve inanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KONYASPOR YENİLGİSİ VALENCIA'YA SIĞINMADI

"İlk defa istediklerimizi uygulayamadığız bir maç oldu. İyi bir maç çıkaramadık. Ener Valencia'nın da gördüğü kırmızı kart saha içindeki organizasyonumuzu kaybetmemize sebep oldu." dedi.

RENNES'İN 2 GOLÜ SAVUNMASINI KORUDU

"Rennes'in ön bölgedeki oyuncuları çok süratli. Bizim savunmamız da yenilmez değil. Bunun bireysel hata olduğunu düşünmüyorum. O anlar rakibimizin iyi oynadığı anlardı ve pozisyonlar ürettiler." dedi.