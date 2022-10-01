İsrail futbolunun efsane isimlerinden Haim Revivo gündemi değerlendirdi. 50 yaşındaki eski futbolcu bir dönem ülkemizde Fenerbahçe ve Galatasaray formaları da giydi.
Eski yıldız Haim Revivo'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi flaş şampiyonluk yorumu!
Süper Lig'e verilen milli aranın ardından ligin 8. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. Zorlu karşılaşma öncesinde eski yıldız Haim Revivo önemli açıklamalarda bulundu. Revivo'nun şampiyonluk sözleri ise dikkat çekti. İşte o açıklamalar...
İsrailli futbol insanı, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin favorisini TRT Spor'a açıkladı.
Fenerbahçe'nin sezona iyi bir başlangıç yaptığını ve sarı-lacivertlileri takip ettiğini belirten Haim Revivo, şunları kaydetti: