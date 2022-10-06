UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B grubu 3. hafta maçında Kadıköy'de AEK Larnaca'yı konuk etti. Sarı lacivertliler rakibini 2-0 mağlup etti ve grupta liderliğe yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B grubu 3. hafta maçında Kadıköy'de AEK Larnaca'yı konuk etti. Sarı lacivertliler rakibini 2-0 mağlup etti ve grupta liderliğe yükseldi.

Kanarya'nın galibiyet gollerini 26. dakikada Michy Batshuayi ve 79. dakikada Mamas (K.K) kaydetti.

Bu sonuçla temsilcimiz puanını 7'ye yükseltti.

ARAO RİSKE EDİLMEDİ

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Willian Arao, AEK Larnaca karşısında riske edilmedi.

Sarı-lacivertlilerde maçın son antrenmanında yer alamayan Arao'nun kas ağrısının bulunduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş da AEK Larnaca karşısında takımlarını yalnız bıraktı.

TARAFTARLAR MAÇA BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon her maçta olduğu gibi AEK Larnaca maçına da yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın hafta içinde ve geç saatte oynanmasına rağmen stadın tamamına yakınını doldurdu.

Taraftarlar, müsabaka öncesi futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak onlara sevgi gösterisinde bulundu.