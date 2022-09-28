SON DAKİKA: Fenerbahçe Filip Novak ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı!

Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada teknik direktör Jorge Jesus tarafından kadroda düşünülmeyen Filip Novak ile yolların ayrıldığı açıklandı. İşte o açıklama...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.09.2022- 12:03 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022- 12:13