Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada teknik direktör Jorge Jesus tarafından kadroda düşünülmeyen Filip Novak ile yolların ayrıldığı açıklandı.
İşte o açıklama...
"Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır.
Filip Novak'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."
51 MAÇTA SÜRE ALDI
Çek futbolcu Fenerbahçe kariyerinde toplamda 51 maçta görev aldı. Novak bu karşılaşmalarda 4 gol attı 3 de asist üretti.