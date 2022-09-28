Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen ve istenmeyen adam ilan edilen Michy Batshuayi, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Belçikalı golcü Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş derbisinde kendisini Vodafone Park'ta yeniden ispatlamak istiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe 'nin Belçikalı golcüsü Batshuayi, Beşiktaş derbisine odaklandı. Beşiktaş derbisine farklı bir motivasyonla hazırlanan Batshuayi ilk 11'de sahaya çıkmak ve derbide forma giyerek gol atmak istiyor. Geçen sezon Beşiktaş'ta istenmeyen adam ilan edilen Batshuayi derbiye ayrı bir önem veriyor ve Vodafone Park'ta performansıyla maça damga vurmak istiyor. Oldukça formda olan Belçikalı golcünün milli takımdaki performansı da derbi öncesi teknik heyeti mutlu etti.

TAKTİK İDMANA KADAR

Fanatik'in haberine göre; teknik direktör Jesus'un derbide Batshuayi'ye ilk 11'de görev vermeyi planladığı, son kararını milli takım dönüşünde yapılacak taktik antrenmanlar sonrası vereceği belirtildi. Tecrübeli teknik adamın taktik antrenmanlarda Valencia-Batshuayi ikilisine görev vererek, her iki oyuncunun sürekli koşan rakibe baskı yapan özelliğinden faydalanmayı planladığı kaydedildi. Derbide Valencia'nın yeri garanti, ikinci isim olarak ise Joao Pedro ve Batshuayi arasında tercih yapılacak.

GALİBİYET İSTİYOR

Vodafone Arena'da oynanacak maç için sabırsızlandığını belirten Batshuayi, "Ben bu derbi için sabırsızlanıyorum. Derbide yüzde yüz Batshuayi sahada olacak. Takımıma galibiyet kazandırmak adına derbide oynayarak gol atmak ve takımımı galibiyete taşımak istiyorum" ifadelerini kullandı.