Fenerbahçe'de flaş bir açıklamanın ardından Filip Novak ile yolların ayrıldığı duyurulmuştu. Bu kez gözler ise Lemos'a çevrildi. Savunma rotasyonunda geri planda kalan Uruguaylı stoper için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Mauricio Lemos'un Fenerbahçe macerası son buluyor. Emre Belözoğlu'nun tartışılan transferlerinden olan Uruguaylı stoper, Sarı-Lacivertlilere veda ediyor. Fenerbahçe'nin TFF tescil listesine dahil etmediği Mauricio Lemos'un da Novak gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin yolunu tutacağı öne sürüldü.

MAURICIO LEMOS DA BAE YOLCUSU

Fenerbahçe'nin 1,5 milyon euroya transfer ettiği ve 850 bin euro + bonuslar şeklinde maaş ödediği Mauricio Lemos ile yolar ayrılıyor. Fenerbahçe'ye faturası 4 milyon 50 bin euro olan Uruguaylı savunmacı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer döneminin kapanmasına 1 hafta kala ülkenin yolunu tutuyor.

FC BANİYAS İDDİASI

Akşam'ın haberine göre, Filip Novak'ı yine BAE ekiplerinden Al Jazira'ya gönderen Fenerbahçe, Mauricio Lemos'u da FC Baniyas'a satmaya hazırlanıyor. Kadrosunda sadece 3 tane stoper bulunduran Arap temsilcisi, iddiaya göre 26 yaşındaki stoperin transferi için devreye girdi.

FENERBAHÇE ZORLUK ÇIKARMAYACAK

Fenerbahçe'nin transferde zorluk çıkarması beklenmezken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer dönemi kapanmadan Fenerbahçe'nin işi bitirmek istediği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Pro Ligi'ne vasat bir başlangıç yapan FC Baniyas, 3 haftada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak kendisine 9. sırada yer buldu.