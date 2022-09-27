Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Willian Arao, Beşiktaş derbisi öncesi konuştu. Zorlu maça ilişkin önemli açıklamalar yapan Arao, "Derbilerin atmosferi ayrıdır. Bazen derbide kontrolünüz dışında şeyler olabiliyor. Buna mental olarak hazırlanmalısınız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Willian Arao, Beşiktaş derbisi öncesi konuştu. Zorlu maça ilişkin önemli açıklamalar yapan Arao, "Derbilerin atmosferi ayrıdır. Bazen derbide kontrolünüz dışında şeyler olabiliyor. Buna mental olarak hazırlanmalısınız" ifadelerini kullandı.

İşte o sözler...

"Derbilere çıkarken mutlu ve gururlu hissediyorum. Brezilya'da çocukların hayali derbide oynamaktır. Eminim Türkiye'de de böyledir. Derbilerin atmosferi ayrıdır. Bazen derbide kontrolünüz dışında şeyler olabiliyor. Buna mental olarak hazırlanmalısınız."