Fenerbahçe Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ile oynanacak karşılaşma öncesi Jorge Jesus konuştu. Jesus, " Süper Lig'i daha iyi tanıyoruz artık. Her maç zor oluyor. Bugün de zor bir maç olacağını biliyoruz. Bugün de zorlukları aşacağımıza inanıyoruz. Fransa'daki göstermiş olduğumuz fiziksel oyunu, burada göstermek için biraz değişiklikler yapacağız." dedi.

Fenerbahçe Süper Lig 'in 7. haftasında Alanyaspor ile oynanacak karşılaşma öncesi Jorge Jesus konuştu.

Jorge Jesus: Rennes maçında bu sezonki en güçlü rakibimize karşı oynadık. Bize çok problem yarattılar ancak onlara karşı iyi bir sonuçla sahadan ayrıldık. Umarım bugün de Fransa'daki gibi iyi bir oyun sergileriz.

Türkiye Ligi'ni artık daha iyi tanıyoruz. Oynadığımız tüm maçlar çok zor. Fransa'da oynanan maç çok zorluydu.

Oradaki fiziksel mücadelemizi bugün de gösterebilmek için birkaç değişiklik yapıyoruz. Bu tarz değişiklikler olmalı, biz takımdaki herkese inanıyoruz.