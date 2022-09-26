Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray istedi! Jason Denayer Birleşik Arap Emirlikleri'ni tercih etti

Yaz transfer döneminde adından sıkça bahsettiren Jason Denayer'ın yeni takımı belli oldu. Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediği yıldız savunmacı Olympique Lyon'dan ayrıldı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yolunu tuttu. İşte haberin detayları... | Ali GENÇ - DIŞ HABERLER

Daha önce Galatasaray'da forma giyen Jason Denayer'in yeni takımı belli oldu. Kariyerinde Celtic, Manchester City ve Olympique Lyon gibi takımlarda forma giyen Belçikalı savunmacı BAE'nin yolunu tutuyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Jason Denayer, Shabab Al Ahli'ye katılarak BAE'ye sürpriz bir hamle yapacak.

Moussa Dembele ile birlikte oynayan Belçikalı defans oyuncusunun Fransa'daki en büyük başarısı, Lyon'un 2019/20'de Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkmasına yardım etmesi oldu. Ancak bu yaz, sözleşmesinin sona ermesi üzerine Lyon'daki misyonunu tamamladı. Denayer'in Wolves ile bir kez daha İngiltere Premier Ligi'ne gidebileceğini öne süren pek çok söylenti ortaya çıkmıştı.

Ayrıca İstanbul'un üç büyüğü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yaz transfer döneminde Denayer'i kadrosuna dahil etmek istemişti.

Lyon'dan ayrılan 27 yaşındaki stoper BAE'nin Shabab Al Ahli kulübü ile anlaşmak üzere Dubai'nin yolunu tuttu.