Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Bruma, talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Bir süredir formasından uzak kalan Portekizli futbolcu, sarı lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi kadrosundan da çıkarılmıştı. Bruma'nın sahalara dönüş tarihi ise belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe yaz transfer sezonunda önemli yıldızları kadrosuna katarken, bunlardan biri de Bruma olmuştu. Portekizli futbolcu, Hollanda'nın PSV Einhoven takımından, sarı lacivertlilere katılmıştı. Galatasaray'da oldukça iyi bir performans sergileyen Bruma, daha sonra kariyerine Avrupa'da devam etmişti. Kendisi için 10 milyon euronun üzerinde bonservisler ödenen Bruma'yı Fenerbahçe, 4 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe, Bruma için yaptığı transfer duyurusunda şu ifadelere yer vermişti;

"Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Bruma'ya 'Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin' diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

UEFA KADROSUNA ALINMADI

Bununla beraber Jorge Jesus, Brumayı UEFA Avrupa Ligi kadrosuna almayarak büyük bir sürprize imza atmıştı. Bruma'nın sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi kadrosunda olmadığı ifade edilirken, Portekizli futbolcunun cephesinden 'Sakatlığın süresi uzun değil, neden alınmadığını biz de bilmiyoruz' açıklaması gelmişti.

SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU!

Edinilen bilgilere göre Bruma, Fenerbahçe'de yeniden 11'e dönmek için çalışmalarını yoğun bir tempo ile sürdürüyor. Fotomac.com.tr'den Ömer Aykut Özaşkın'ın haberine göre; Portekizli futbolcunun, Ekim ayının ilk haftasında sahalara döneceği, gelen bilgiler arasında. Öte yandan Bruma'nın, yeniden sahalara dönmek ve takımın vazgeçilmezleri arasına girmek istediği ifade ediliyor. Yıldız futbolcu, transfer öncesi Jesus'un kendisini aramasından çok memnun kalmıştı ve bu güveni, boşa çıkarmamak istiyor.