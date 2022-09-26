Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile derbi maçında kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertliler, derbi karşılaşması öncesi en çok teknik direktör Jorge Jesus'a güveniyor. Portekizli hoca, daha önce derbilerde aldığı sonuçlarla istatistiklere damga vurmuştu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'de milli araya çok formda giren Fenerbahçe pazar günü Vodafone Park'ta oynayacağı Beşiktaş maçına bileniyor. Sarı-Lacivertli takıma oynattığı etkili futbolla büyük alkış toplayan teknik direktör Jorge Jesus da Türkiye'deki ilk derbisine çıkmaya hazırlanıyor.

YÜZ GÜLDÜREN İSTATİSTİKLER



Kariyeri çok önemli başarılarla dolu olan Portekizli hocanın derbi karnesini çıkarıldı. Jesus'un büyük maçlarda gösterdiği performans, Beşiktaş sınavı öncesi Fenerbahçe taraftarının yüzünü güldürecek cinsten.

68 yaşındaki hoca Portekiz'de Benfica ve Sporting Lizbon, Brezilya'da ise Flamengo'nun başında toplam 75 büyük maçta görev yaptı. Jesus'un takımları bu karşılaşmalarda 34 galibiyet ve 14 beraberlik alırken, yalnızca 20 kez yenilgi yaşadı.

Tecrübeli teknik adam böylece son 13 yılda çıktığı 75 büyük maçın 48'inden yani yüzde 64'ünden mağlubiyet görmeden ayrıldı.

PORTEKİZ'DE DERBİ KRALI



Jesus, Benfica'nın başında Porto ve Sporting Lizbon'a karşı çıktığı 33 maçın 19'unda yenilgi yaşamayarak önemli bir başarıya imza attı. Portekizli hoca, Sporting döneminde ise Benfica önündeki 8 derbinin 6'sını kaybetmedi.

BREZİLYA'DA 'DERBİ ŞOV' YAPTI



Başarılı grafiğini Brezilya'ya da taşıyan Jorge Jesus, Rio de Janerio derbilerinde Fluminense, Vasco de Gama ve Botafogo önünde 10 sınav verdi.

Başarılı hoca bu karşılaşmalardan tam 8 galibiyet alırken, 1 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayarak harika bir derbi performansı sergiledi. Jesus'un pazar günü Beşiktaş önündeki sınavı merakla bekleniyor.

İŞTE JESUS'UN BÜYÜK MAÇ KARNESİ

TAKIM RAKİP O G B M

Benfica Porto 24 8 5 11

Sporting Porto 9 5 1 3

Sporting Benfica 8 3 3 2

Benfica Sporting 18 11 4 3

Flamengo Fluminense 4 3 0 1

Flamengo Vasco 3 2 1 0

Flamengo Botafogo 3 3 0 0

TOPLAM 69 35 14 20