Fenerbahçe'nin ocak ayı transfer dönemi için Jorge Jesus'un isteğiyle Gabigol'ü renklerine bağlayacağı iddia edilmişti. Bu iddialarla ilgili olarak Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola YouTube hesabında açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'DEN TEMAS YOK"

Jorge Nicola, YouTube'daki yayınında konuyla ilgili olarak, "Bu videoyu kaydetmeden önce oyuncunun menajerleri ve ayrıca Flamengolu yöneticilerle görüştüm. Flamengo'dan hiçbir kimse bu konuyla ilgili bir bilgileri olmadığını söyledi. Gabigol'ün menajerlik şirketinden bir kişi de, Fenerbahçe'den kendileriyle temas kurmadığını açıkladı." dedi.

TEK TEKLİF ASTON VILLA'DAN

Brezilyalı gazeteci ayrıca Gabigol'a Premier Lig'den teklif geldiğini söylerek, "Son zamanlarda Gabigol için sadece İngiltere'den geldi. Aston Villa, Gabigol'ün bazı gol sayılarına ulaşması durumunda kesin olarak satın alınması şartıyla bir sezon için 10 milyon Euro'luk bir kiralama teklifi sundu. Teklif Flamengo tarafından reddedildi." ifadelerini kullandı.