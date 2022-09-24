Futbolculuğu döneminde Galatasaray'da adını efsane futbolcular arasına yazdıran, kramponlarını astıktan sonra da teknik direktörlüğe başlayan Ümit Karan, SABAH SPOR'un konuğu oldu. Şu anda 2. Lig ekibi 24Erzincanspor'u çalıştıran 45 yaşındaki hoca, futbolculuk döneminde yaşadıklarından Süper Lig'e bakışına kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Karan ile yaptığımız uzun sohbetten öne çıkanlar:

GOMIS YETERSİZ

Galatasaray son gün arka arkaya 5 transfer açıkladı, nasıl değerlendirirsiniz? Geçen sene neredeyse hiç oyuncu almayıp bu sene bu kadar yıldız alınmasını enteresan buldum. Ama kaliteli isimler, Galatasaray şu an kadro anlamında ligin en iyi takımı durumunda. İcardi ne verir onu tam bilemedim, son 15 dakikada oyuna girdi, biraz izlemek lazım.

Galatasaray'da hücum hattında adeta forma savaşı var, kim kazanır? Gomis'i seven çok ama ben fiziksel anlamda yetersiz buluyorum; 45-50-60 dakika çıkartır ama onun dışında zor. Okan hoca daha önceki maçlarda da Seferovic'le başlayıp sonra Gomis'le devam etti. Seferovic'in de iyi santrfor olduğunu düşünüyorum.

Okan Buruk'a bazı eleştiriler oluyor, 'Elinde çok iyi kadro var. Başarılı olması lazım' şeklinde. Sizin görüşünüz ne bu konu hakkında? Galatasaray az farkla da olsa maçlarını kazanıyor. Fenerbahçe şu an kolay rakiplerle oynadı ama Okan hocanın fikstürü gerçekten zordu. Hep ligin en iyileriyle oynadı. Bana göre Konya şu an ligin en iyi ikinci, üçüncü takımı Başakşehir'le beraber. SIKINTI ÇOK BÜYÜK!

F.Bahçe'de genç oyuncu Arda Güler'in süre alamaması çok tartışılıyor. Performansını nasıl buluyorsunuz? Arda'nın süre almaması tamamen teknik direktör Jesus'un egosu, başka bir şey değil. Performansı belli, ben olsam direkt oynatırım Arda'yı. Yakında Fenerbahçe başını taşlara vurur. Birisi 5 milyonu yatırıp alır.

Siz forvet mevkiinde oynadınız. Türkiye'de son zamanlarda yerli forvet sıkıntısı var mı? Gerçekten çok büyük sıkıntı var. Öncelikle biz bireysel antrenman çok yapıyorduk mesela. Ben idmandan sonra 30-40 dakika sadece gol vuruşu çalışırdım. Şimdiki oyuncularda öyle bir istek yok ki! Altyapıdan da oyuncu yetişmiyor. Biz yurt dışından bulabileceğimiz iyi oyuncular varsa getireceğiz, altyapıya önem vermeyeceğiz! Maalesef bu belli oldu artık Türkiye'de.

BİR YILDA SÜPER LİG'E HOCA OLUNMAZ

Teknik direktör olarak hedefleriniz nelerdir? İlk yurt dışında başladım bu işe. Shkupi ile Avrupa kupalarına gittim 2 sene üst üste, UEFA kupalarına katıldım. Yurt dışında yapınca burada bir değer göremedik. Hedefimiz herkesin olduğu gibi A Milli Takım ve Galatasaray.

Galatasaray'da hayal ediyor musunuz kendinizi? Tabii ki ben kendimi oraya layık görüyorum. 10 senedir çalışıyorum ve tecrübelendim. Alt liglerden çıkıp gelmiş olacağım, Süper Lig'e bir anda girmiş olmayacağım ki! Şimdi bakıyorsun bazı futbolcular futbolu bıraktığı anda Süper Lig'de hoca oluyor. Ama çalışman, tecrübe kazanman lazım. Oyuncuyla iletişim çok farklı bir şey.

GOLÜMÜ ATAR SONRA YATARDIM

Seçim yapmak zorunda olsanız futbolculuk mu, teknik adamlık mı? Yüzde yüz futbolculuk, hiç tartışmam bile! Futbolcuyken o kadar rahattım ki hoca olarak öyle olmuyor. Maçı düşünüyorsun, oyuncuları düşünüyorsun; hasta mı, yemek yedi mi, karnı mı ağrıyor, zor iş… Hocayken 30 kişiyi düşünüyorsun, futbolcuyken sadece kendimden sorumluydum. Ben çok rahat bir futbolcuydum. Son dakika sahaya çıkardım, golümü atar yatardım.

ERZİNCAN FUTBOL İÇİN EN DOĞRU ADRES

24Erzincanspor'da teknik direktör olmak nasıl? Kulübü ve atmosferi anlatır mısınız? Kulübün yapısı çok doğru ve düzgün yönetiliyor. Ödemeler asla aksamaz, 1 dakika bile gecikmez. 2. Lig'de ama bence çok daha üst liglerde olması lazım. Özellikle stadımız açıldıktan sonra kulüp yapısı olarak, tesis olarak, stat olarak üst liglerde olması gerektiğini düşündüğüm kulüplerden bir tanesi.

Erzincan'dan yeni Keremler çıkar mı? Oradaki genç futbolculara Kerem Aktürkoğlu bir umut oldu mu? Kerem'in 2. Lig'den direkt Süper Lig'e gelmesi, orada oynayan futbolcuları da heveslendiriyor. Erzincan bir futbolcu için harika bir yer. İstanbul gibi değil, tamamen futbol odaklı yaşayabileceğin bir yer. Muhammed Demirci geçen sene bizden çıkış yaptı, Beşiktaş'ta yapamadığı çıkışı Erzincan'da yaptı. Özellikle genç, kendini göstermek isteyen, çıkış yapmak isteyen futbolcular için doğru adres.

SİZ BİR DE ALT LİGDEKİ HAKEMLERİ GÖRÜN!

Türk hakemleri sizce nasıl? Derbilere yabancı hakem gelmeli mi? Siz bir de alt liglerdeki hakem performanslarını görseniz, daha da kötü. İnanılmaz hatalar yapılıyor. Bunlara alıştık artık. İtiraz ediyoruz, isyan ediyoruz ama yok ki başka ne yapalım! Yabancı hakem çözüm değil. Biz niye her şeyi yabancılarda arıyoruz? Kendi hakemlerimizi düzeltelim… Hakemler haftada 3 gün kendi maçını izleyecek, izlemezsen düzelemezsin. Gerekiyorsa zorla izleteceksin. Futbol zaten hata oyunu ama sen bu eğitimi vereceksin. Hep yurt dışı, yurt dışı. Ne faydasını gördük ki.

KARAN İLE KISA KISA...

Milli Takım'ın hocası yüzde yüz yerli olmalı. Sen Milli Takım'da bir Alman oyuncuyu oynatabiliyor musun? Milli Takım'a neden yabancı getireyim ki, o zaman biz işi bırakalım.

Derbi hastası bir adamım. Fenerbahçe maçları çok özeldi benim için. O duyguyu tribünde yaşayamıyorum. Derbide sahada olmak bambaşka.

Bu sezon çok iyi transferler yapıldı. Kağıt üzerinde en iyisi isim İcardi ama tabii daha izleyemedik.

Geriye dönüp bakınca hayatımda pişmanlık yok ama biraz daha düzenli yaşayabilirdim. Çok hızlıydım, biraz yavaşlayabilirdim.

Ligde yarış G.Saray ve F.Bahçe arasında geçer, arkasından da Başakşehir ve Konyaspor'u yazarım.